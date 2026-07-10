Απίστευτη τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός μετά από ανατροπή φορτηγού
Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα
Μία ακόμη ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη άσφαλτο μετά από τροχαίο στη Θήβα που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 21χρονος οδηγός το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7).
Όπως μεταδίδει το permissos.gr, στο σημείο σήμανε συναγερμός, καθώς χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την καμπίνα του οχήματος, ενώ έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του φορτηγού.
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