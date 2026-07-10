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Απίστευτη τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός μετά από ανατροπή φορτηγού

Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα

Απίστευτη τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός μετά από ανατροπή φορτηγού
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Μία ακόμη ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη άσφαλτο μετά από τροχαίο στη Θήβα που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 21χρονος οδηγός το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7).

Όπως μεταδίδει το permissos.gr, στο σημείο σήμανε συναγερμός, καθώς χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την καμπίνα του οχήματος, ενώ έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του φορτηγού.

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