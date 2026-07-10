Θεσσαλονίκη: Η απάντηση της Ryanair για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο και τον τραυματία επιβάτη

Την απάντησή της, μέσω ανακοίνωσης, για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας, έδωσε η Ryanair.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Μια πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν την Παρασκευή το πρωί (10 Ιουλίου) επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε εν πτήσει. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό».

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Όσον αφορά στον τραυματισμό του επιβάτη υποστηρίζει ότι: «Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος στη Θεσσαλονίκη». Πρόσθεσε: «Προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση, κινητοποιήθηκε αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».

Πώς έγινε το περιστατικό

Σκηνές αγωνίας και τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Ryanair από Θεσσαλονίκη στο Μόναχο όταν παράθυρο του αεροπλάνου έσπασε στον αέρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο.

Σύμφωνα με την καταγγελία έγινε αποσυμπίεση της καμπίνας, συνεπιβάτες κρατούσαν τον επιβάτη που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο ενώ παράλληλα έπεσαν οι μάσκες. Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, “εσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα”.

Ο πιλότος αμέσως άλλαξε πορεία και επέστρεψε το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» όπου αυτή την ώρα παραμένουν όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε, παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» με κάκωση αυχένα.

Όπως προσθέτει ο κ. Γιαννάκος, ο 61χρονος με καταγωγή από την Σερβία “είναι σε σοκ, έχει τις αισθήσεις αλλά έχει υποστεί και εγκαύματα τριβής.”.

Σχετικά με τον τραυματία αυτόπτης μάρτυρας είπε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: «Τον αρπάξανε και τον συγκράτησαν, ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Πήγαν και κάποιοι γιατροί να τον βοηθήσουν».