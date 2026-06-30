Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε με το “καλημέρα” τη Λακωνία

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί της Τρίτης 30/6 στη Λακωνία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρωνα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8 χιλιόμετρα.

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Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές γύρω περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 1:10 της Δευτέρας 29/6 καταγράφηκε κι άλλος σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λακωνία, που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.

Η δόνηση είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 61,7 χιλιόμετρα.