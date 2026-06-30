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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε με το “καλημέρα” τη Λακωνία

Πού ήταν το επίκεντρο και πόσο ήταν το εστιακό βάθος της δόνησης

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ταρακούνησε με το “καλημέρα” τη Λακωνία
DEBATER NEWSROOM
UPD: 07:33

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί της Τρίτης 30/6 στη Λακωνία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρωνα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8 χιλιόμετρα.

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Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ωστόσο η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές γύρω περιοχές.

Φωτογραφία

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 1:10 της Δευτέρας 29/6 καταγράφηκε κι άλλος σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λακωνία, που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου.

Η δόνηση είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 61,7 χιλιόμετρα.

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