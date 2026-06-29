Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη Λακωνία – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου

Σεισμός στη Λακωνία που έγινε αισθητός στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου καταγράφηκε περίπου στις 1:10 της Δευτέρας 29/6.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 61,7 χιλιόμετρα.

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Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τη σεισμική δόνηση.