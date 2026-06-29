Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη Λακωνία – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου

Πού ήταν το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη Λακωνία – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου
DEBATER NEWSROOM

Σεισμός στη Λακωνία που έγινε αισθητός στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου καταγράφηκε περίπου στις 1:10 της Δευτέρας 29/6.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 61,7 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τη σεισμική δόνηση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ