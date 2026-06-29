Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη Λακωνία – Έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Πελοποννήσου
Πού ήταν το επίκεντρο της δόνησης
Σεισμός στη Λακωνία που έγινε αισθητός στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου καταγράφηκε περίπου στις 1:10 της Δευτέρας 29/6.
Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 61,7 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τη σεισμική δόνηση.
πηγή στην Google
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