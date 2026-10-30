Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Χαλκιδική – Αισθητός και στη Θεσσαλονίκη
Με επίκεντρο 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας
Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου στη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:45 και είχε επίκεντρο 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
πηγή στην Google
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