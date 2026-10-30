Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Χαλκιδική – Αισθητός και στη Θεσσαλονίκη

Σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:45 και είχε επίκεντρο 49 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.