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ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά: Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο – Χωρίς ρεύμα έξι επαρχίες

Το διεθνές αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ έξι επαρχίες αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτροδότησης. Σε επιφυλακή οι Αρχές για πιθανό τσουνάμι.

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά: Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο – Χωρίς ρεύμα έξι επαρχίες
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί στον Παναμά ο ισχυρός σεισμός των 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα νότια παράλια της χώρας, με το διεθνές αεροδρόμιο να κλείνει προσωρινά και έξι επαρχίες να αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του διεθνούς αεροδρομίου για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση.

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Την ίδια ώρα, η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας NATURGY ανακοίνωσε ότι η παροχή ρεύματος διακόπηκε σε έξι επαρχίες της χώρας, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των προβλημάτων.

Εκκενώσεις κτιρίων μετά τον ισχυρό σεισμό

Ο σεισμός, μεγέθους 7,6 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), σημειώθηκε στα νότια παράλια του Παναμά, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Πόλη του Παναμά, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Μάρτυρες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters ανέφεραν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κόστα Ρίκα.

Παράλληλα, τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από εκκενώσεις κτιρίων, καθώς πολίτες εγκατέλειψαν τους εσωτερικούς χώρους μετά τη δόνηση.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή επιβεβαιωμένες υλικές ζημιές στον Παναμά.

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Προειδοποίηση για τσουνάμι – Συναγερμός και στη Χαβάη

Μετά τον σεισμό, το αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανή εμφάνιση επικίνδυνων παλιρροϊκών κυμάτων στις ακτές χωρών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, η αρχική προειδοποίηση αφορούσε εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων ο Παναμάς, η Κόστα Ρίκα, το Μεξικό, η Κολομβία, το Περού και ο Ισημερινός.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικίνδυνα κύματα θα μπορούσαν να εμφανιστούν εντός τριών ωρών από τη σεισμική δόνηση.

Το αμερικανικό κέντρο ανέφερε επίσης πιθανή απειλή για τσουνάμι στη Χαβάη, διευρύνοντας την περιοχή που βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

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Προειδοποίηση εξέδωσε και η Υδρογραφική και Ωκεανογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής.

Οι προειδοποιήσεις αφορούν πιθανό κίνδυνο και δεν συνεπάγονται ότι έχει επιβεβαιωθεί η εκδήλωση τσουνάμι σε όλες τις περιοχές.

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Σε εξέλιξη η αποτίμηση των επιπτώσεων

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Παναμά παρακολουθούν τις επιπτώσεις της ισχυρής σεισμικής δόνησης, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η αποκατάσταση των βασικών υποδομών.

Το προσωρινό κλείσιμο του διεθνούς αεροδρομίου και οι διακοπές ηλεκτροδότησης σε έξι επαρχίες αποτελούν τις πρώτες σημαντικές επιπτώσεις που έχουν γίνει γνωστές.

Παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση και πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.

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