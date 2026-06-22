Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου – Κοντά στις Στροφάδες το επίκεντρο
Πόσο ήταν το εστιακό βάθος της δόνησης
Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:30 της Δευτέρας 22/6 ανοιχτά της Ζακύνθου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 59 χλμ. δυτικά των Στροφάδων, σε απόσταση 310 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Αθήνας.
Την ίδια ώρα, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 7,8 χιλιόμετρα.
πηγή στην Google
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