Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στην Κάρπαθο

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Καρπάθου σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3).

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο κοντά στην Κάσσο , 44 χλμ νοτιοδυτικά από την Κάρπαθο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα από την δόνηση.