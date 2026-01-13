Σε τροχιά υλοποίησης ένα νέο πρότυπο σχολικό συγκρότημα στον Δήμο Αιγάλεω

Ένα νέο σχολικό συγκρότημα θα αποκτήσει το Αιγάλεω. Η κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου του 1ου Γυμνασίου και των Εσπερινών Σχολείων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη κι έτσι θα μπει σε τροχιά υλοποίησης ένα έργο ιδιαίτερα σημαντικό για τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.

Το κτίριο που κατεδαφίζεται είχε πληγεί από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 και η σχετική σύμβαση για την κατεδάφιση του παλαιού και την ανέγερση του νέου διδακτηρίου είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούλιο από τον δήμαρχο Λάμπρο Σκλαβούνο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 8.994.366,37 ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και από ίδιους πόρους του δήμου κατά 1 εκατομμύριο ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή, το νέο σχολικό συγκρότημα θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης, της ασφάλειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη μελέτη και κατασκευή ενός νέου τριώροφου κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο θα διαθέτει:

2.444,77 τ.μ. επιφάνειας δόμησης

1.085,90 τ.μ. υπόγειους χώρους

ημιϋπαίθριους χώρους και πλήρη σταθερό εξοπλισμό

σύγχρονες αίθουσες, εργαστήρια και κοινόχρηστους χώρους

και θα διαμορφωθεί πλήρως ο αύλειος χώρος συνολικής επιφάνειας 1.364 τ.μ., ενώ θα δημιουργηθεί και πράσινο δώμα, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η ανακαίνιση των όψεων του πρώην 8ου Γυμνασίου με την εγκατάσταση παθητικών ηλιακών συστημάτων, αναβαθμίζοντας την ενεργειακή απόδοση και την αισθητική του σχολικού συγκροτήματος.

«Με την έναρξη της κατεδάφισης του παλαιού σχολικού συγκροτήματος, ξεκινά στην πράξη η οικοδόμηση ενός νέου κεφαλαίου για την εκπαίδευση στο Αιγάλεω. Το 1ο Γυμνάσιο και τα Εσπερινά Σχολεία, που επλήγησαν από τον σεισμό του 2019, μετατρέπονται σήμερα από μια πληγή του παρελθόντος σε μια μεγάλη ευκαιρία για το μέλλον. Δεν χτίζουμε απλώς ένα νέο κτίριο. Χτίζουμε ένα σχολείο σύγχρονο, ασφαλές και ανθρώπινο, έναν χώρο που θα στηρίζει τα όνειρα, τις προσπάθειες και τις φιλοδοξίες της νέας γενιάς», τόνισε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν, ώστε να μπορέσει αυτό το έργο να προχωρήσει.