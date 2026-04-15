Αιγάλεω: Εξαφάνιση 17χρονου – Συναγερμός από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Η εξαφάνιση του Αθανάσιου Ιμπραΐμ, ανήλικου αιγυπτιακής καταγωγής, κινητοποίησε την αστυνομία στο Αιγάλεω. Ο ανήλικος χάθηκε από χώρο φιλοξενίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού την Τετάρτη (15/04).

Αμέσως μετά την ενημέρωση για την εξαφάνιση, το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, κατόπιν αιτήματος του νόμιμου εκπροσώπου του, καθώς υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι ενδέχεται να υπάρξουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του παιδιού σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ίχνη του Αθανάσιου Ιμπραΐμ χάθηκαν στις 11 Απριλίου, πρωινές ώρες, από χώρο φιλοξενίας στο Αιγάλεω.

Ο Αθανάσιος Ιμπραΐμ έχει ύψος 1.60μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.