Σε λειτουργία από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο οι έξυπνες κάμερες στους δρόμους της Αττικής

Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε πλέον το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας μέσω καμερών στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με τις πρώτες παραβάσεις να έχουν ήδη καταγραφεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μέχρι πρόσφατα, το μέτρο εφαρμοζόταν πιλοτικά, ωστόσο πλέον λειτουργεί κανονικά, με συνολικά 16 κάμερες σε χρήση. Από αυτές, δέκα είναι εγκατεστημένες σε αστικά λεωφορεία, ενώ έξι βρίσκονται σε σταθερά σημεία του δικτύου.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών καταγράφηκαν περίπου 130 παραβάσεις, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, με συχνότερη εκείνη της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Οι παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τυπικά. Ακολούθως, τα σχετικά πρόστιμα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους παραβάτες.

Σημειώνεται ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η κοινοποίηση των κλήσεων θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη στην πλατφόρμα gov.gr, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία ενημέρωσης και διεκπεραίωσης των παραβάσεων.