Σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας

Από την 1η Οκτωβρίου τίθενται σε εφαρμογή οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαρτίου 2026. Το μέτρο εφαρμόζεται κάθε χρόνο για την προστασία της καθημερινότητας των πολιτών και τη διασφάλιση της ηρεμίας στις κατοικημένες περιοχές.

Κατά τη χειμερινή περίοδο, απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που προκαλεί όχληση τις ώρες κοινής ησυχίας: από τις 15:30 έως τις 17:30 και από τις 22:00 έως τις 07:30. Στα χρονικά αυτά διαστήματα δεν επιτρέπονται έντονες εργασίες, η χρήση θορυβωδών συσκευών, η δυνατή μουσική ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που διαταράσσει τη γαλήνη της γειτονιάς.

Για τη θερινή περίοδο, από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15:00–17:30 και 23:00–07:00.

Η τήρηση των ωρών ελέγχεται από την Αστυνομία, η οποία μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών ή δραστηριοτήτων που προκαλούν θόρυβο, εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και δοθεί ειδική άδεια από τον αρμόδιο διοικητή.

Απαγορεύεται επίσης η έντονη χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, οι δυνατές φωνές, οι θορυβώδεις χοροί και οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί όχληση σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους. Επιπλέον, απαγορεύεται η θορυβώδης συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους, όπως δρόμοι, πλατείες, καφενεία ή σφαιριστήρια, καθώς και η εκτέλεση έντονων συζητήσεων σε σταθμούς λεωφορείων και ταξί, η φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων με θόρυβο ή η λειτουργία κινητήρων οχημάτων που παραμένουν σταθμευμένα.