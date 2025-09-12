Τι αλλάζει στις ώρες κοινής ησυχίας – Το νέο χειμερινό ωράριο από 1η Οκτωβρίου & τι απαγορεύεται

Με τον ερχομό του φθινοπώρου και το σταδιακό «μεγάλωμα» της νύχτας, αλλάζουν και επίσημα οι ώρες κοινής ησυχίας στην Ελλάδα. Από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο, το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ηρεμία και την ξεκούραση των πολιτών.

Οι ώρες κοινής ησυχίας δεν είναι ίδιες όλο τον χρόνο, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με την εποχή. Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερινή περίοδος (1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου): Μεσημέρι: 15:00 – 17:30 Βράδυ: 23:00 – 07:00

(1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου): Χειμερινή περίοδος (1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου): Μεσημέρι: 15:30 – 17:30 Βράδυ: 22:00 – 07:30

(1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου):

Τι απαγορεύεται;

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας, απαγορεύονται όλες οι δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο και διαταράσσουν την ηρεμία των γειτόνων.

Ενδεικτικά, δεν επιτρέπεται: η χρήση μουσικών οργάνων ή ηχοσυστημάτων σε υψηλή ένταση, οι δυνατές συνομιλίες, οι φωνές, οι διαπληκτισμοί, καθώς και οι εργασίες που προκαλούν όχληση, όπως οι οικοδομικές, η χρήση ηλεκτρικών σκουπών ή άλλων θορυβωδών εργαλείων.

Η τήρηση του ωραρίου είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες. Σε περίπτωση παραβίασης, κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να καλέσει την αστυνομία, η οποία μπορεί να επιβάλει πρόστιμα ή ακόμα και να προχωρήσει σε αυτόφωρη διαδικασία.