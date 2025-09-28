Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ποιες είναι οι 10 περιοχές που χρειάζονται προσοχή τις επόμενες ώρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα και σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων θα συνεχιστεί μέχρι απόψε (28.09) το βράδυ.

Το απόγευμα του Σαββάτου η ΕΜΥ αναβάθμισε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, καθώς η ένταση της κακοκαιρίας σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να είναι αρκετά μεγάλη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι και το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας).

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικά και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επηρεάσουν την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία , τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Αρτας και Πρέβεζας) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, που από το μεσημέρι στην κεντρική Στερεά και στα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας θα ενταθούν.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Εξασθένηση των ανέμων από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και το πρωί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση.

Ο καιρός την Πέμπτη

Νεφώσεις οι οποίες γρήγορα από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Εξαιρούνται η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στα οποία οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικους 5 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 μποφόρ με σταδιακή ενίσχυση σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα βόρεια.