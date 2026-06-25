Σε “εξαιρετικά κρίσιμη” κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής – Επιδεινώθηκε η υγεία του

Με ανάρτησή της στα social media, η Κοινότητα των Προσφυγικών τόνισε ότι η υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, παρουσίασε επιδείνωση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, «στις 02:00 η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή επιδεινώθηκε ραγδαία με απώλεια επιπέδου συνείδησης και σοβαρές διαταραχές αναπνοής».

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Η Κοινότητα των Προσφυγικών σημείωσε ότι η υγεία του Χαντζή είναι σε «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση και υπάρχει το ενδεχόμενο να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής έληξε χθες το απόγευμα την απεργία πείνας μετά από 140 μέρες, μετά τη θετική εξέλιξη με το ψήφισμα του δήμου Αθηναίων που κάλεσε την Περιφέρεια Αττικής να διακόψει την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση των Προσφυγικών. Η σύμβαση θα οδηγούσε σε έξωση την κοινότητα των Προσφυγικών που κατοικεί στον χώρο πάνω από 15 χρόνια.