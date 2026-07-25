Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στην Σαουδική Αραβία

Επιτυχημένη ήταν η αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική Πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία το πρωί του Σαββάτου (25/7).

Ειδικότερα, βάση επίσημης ενημέρωσης, στις 07:15 (ώρα Ελλάδας), οι ελληνικοί Patriot που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία αντιμετώπισαν με επιτυχία επίθεση που προήλθε από την περιοχή της Υεμένης. Η επίθεση των Χούθι πραγματοποιήθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους είχε ως στόχο εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου βρίσκεται ανεπτυγμένη η ελληνική δύναμη.

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Νωρίτερα σήμερα, οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στην πόλη Τζιζάν, στη νότια Σαουδική Αραβία, ενώ οι αρχές του βασιλείου εξέδωσαν προειδοποίηση και για την περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.

Νωρίτερα, οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν αποκλεισμό του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ για ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία.

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη που συνιστούσαν απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση διεξήχθη εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, ο υποπτέραρχος Τούρκι αλ Μάλικι.

Ο συνασπισμός απάντησε «αποφασιστικά και δυναμικά» πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, αφότου «οι τρομοκρατικές τους δυνάμεις στοχοποίησαν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε η ανακοίνωση του υποπτεράρχου Τούρκι αλ Μάλικι στην πλατφόρμα Χ, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 07:15 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε με επιτυχία 100%επίθεση από την περιοχή της Υεμένης.

Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

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Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.