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ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ανήλικος παρέσυρε πεζό με μηχανή – Συνελήφθη μαζί με τους γονείς του

Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία

Σαντορίνη: Ανήλικος παρέσυρε πεζό με μηχανή – Συνελήφθη μαζί με τους γονείς του
DEBATER NEWSROOM

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι γονείς ανήλικου αλλά και ο ίδιος, καθώς το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026, οδηγώντας παράνομα δίκυκλο μοτοσικλέτα στη Σαντορίνη, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό.

Ο ανήλικος αλλοδαπός συνελήφθη από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης, ενώ στη συνέχεια και οι γονείς του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

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