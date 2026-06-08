Σαντορίνη: Ανήλικος παρέσυρε πεζό με μηχανή – Συνελήφθη μαζί με τους γονείς του

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι γονείς ανήλικου αλλά και ο ίδιος, καθώς το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026, οδηγώντας παράνομα δίκυκλο μοτοσικλέτα στη Σαντορίνη, παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό.

Ο ανήλικος αλλοδαπός συνελήφθη από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Σαντορίνης, ενώ στη συνέχεια και οι γονείς του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.