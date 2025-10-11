Σαντορίνη: Προσπάθειες ανάνηψης για τον 5χρονο που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι διακοπές μίας οικογένειας από την Ινδία στη Σαντορίνη, καθώς ένα 5χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμεναν στην περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πατέρας του παιδιού κολυμπούσε σε πισίνα για ενήλικες του ξενοδοχείου, ενώ ο γιος του βρισκόταν στην μικρότερη πισίνα για παιδιά. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τα αίτια του θανάτου.

Όταν βγήκε προς αναζήτηση του παιδιού, το αντίκρισε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα έσπευσε να βοηθήσει το παιδάκι άλλος πελάτης του ξενοδοχείου, που είναι γιατρός, κάνοντας του ΚΑΡΠΑ, καθώς και το προσωπικό του ξενοδοχείου. Ο υπεύθυνος της πισίνας με πιστοποίηση ναυαγοσώστη, έκανε χρήση απινιδωτή.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο μεταφέροντας το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο της Θήρας. Για περισσότερη από μία ώρα γιατροί και νοσηλευτές προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί στη ζωή. Ήταν όμως αργά.

Συνελήφθησαν τρία άτομα

Για τον θάνατο του παιδιού, συνελήφθησαν 3 άνδρες και πιο συγκεκριμένα, ο 33χρονος πατέρας του παιδιού, ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου αλλά και ο υπεύθυνος πισίνας, 37 ετών ο οποίος φαίνεται πως εκείνη την ώρα, βρισκόταν σε άλλη πισίνα.

Η αστυνομία διερευνά τις αιτίας κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.