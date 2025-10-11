Πνιγμός 5χρονου στη Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου – Λέει ότι υπήρχε ναυαγοσώστης στην επιχείρηση

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Σαντορίνη όταν ένα 5χρονο αγοράκι από την Ινδία πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου το πρωί του Σαββάτου (11/10).

Το παιδάκι βρισκόταν σε διακοπές στο νησί με την οικογένεια του, ενώ για το περιστατικό έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στην οποία πνίγηκε ο 5χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ξενοδοχείο αναφέρει ότι υπήρχε στο σημείο ναυαγοσώστης κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις αρχές.

Τις πρώτες βοήθειες στο παιδάκι έδωσε ένας ένοικος του ξενοδοχείου που ήταν γιατρός και προσπάθησε να το επαναφέρει στην ζωή. Οι γονείς ανέσυραν το παιδί από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του καθώς φαίνεται ότι διέφυγε της προσοχής τους.

Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.