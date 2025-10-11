Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις για τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου

Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για τον τραγικό θάνατο του 5χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Υπενθυμίζεται ότι για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για τον θάνατο του παιδιού. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο 33χρονος πατέρας του παιδιού, ο οποίος βούτηξε στην πισίνα και βγήκε όταν δεν έβρισκε το παιδί, ο 38χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος πισίνας, 37 ετών.

Άμεσα παράσχεθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί και με τη χρήση απινιδωτή, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Οι έρευνες των αρχών

Οι αρχές ερευνούν το πως βρέθηκε το αγοράκι στην πισίνα η οποία σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ήταν μόνο για ενήλικες ενώ υπάρχει και μια μικρή πισίνα ύψους 1,40 μέτρων.

