Τραγωδία στην Σαντορίνη – Πνίγηκε σε πισίνα παιδάκι 5 ετών που έκανε διακοπές με την οικογένεια του

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Σαντορίνη όταν παιδάκι 5 ετών βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Καμάρι με ένα 5χρονο παιδάκι από την Ινδία να χάνει την ζωή του.

Σύμφωνα με το cyclades24, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό.



Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.