Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Διακομίστηκε στο Παίδων

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (29.05) στην περιοχή του Πικερμίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα έγιναν περίπου στις 22.30 επί της λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος της στροφής που οδηγεί προς τη Διώνη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμη από τις αρχές, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε το νεαρό κορίτσι και το τραυμάτισε.

Στο σημείο της παράσυρσης μετέβη αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το μετέφεραν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το οικείο τμήμα Τροχαίας.