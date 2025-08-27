Σαντορίνη: Οι εξηγήσεις του Νοσοκομείου Θήρας μετά τις καταγγελίες της συζύγου του Ρικάρντο Ντα Κόστα

Διευκρινίσεις για την διαχείριση του περιστατικού του Ρικάρντο Ντα Κόστα που έχασε την ζωή στην Σαντορίνη μετά από νοσηλεία έδωσε το Νοσοκομείο Θήρας.

Το νοσοκομείο ισχυρίζεται ότι ο παλαίμαχος άσος μεταφέρθηκε στην κλινική με συμπτώματα “οξείας κοιλίας” οπού του διενεργήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί επέμβαση κάτω κοιλίας “κατά την διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε μικρή ποσότητα πύου, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Νοσοκομείο Θήρας, ο πρώην ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν σε σταθερή κατάσταση μέχρι την 3η μέρα μετά το χειρουργείο όμως παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εκ νέου σε χειρουργείο.

Ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πάντα σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται το νοσοκομείο εμφάνισε υποξυγοναιμία μετά το 2ο χειρουργείο και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα όπου και παραδόθηκε σε “σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ”.

Προηγουμένως η σύζυγος του Ρικάρντο Ντα Κόστα ισχυρίστηκε ότι υπήρξαν λάθος χειρισμοί από το προσωπικό του Νοσοκομείο Θήρας.

«Δεν έγινε σωστή εκτίμηση. Αν είχε γίνε σωστή εκτίμηση, θα είχαν βρει το μείζον θέμα από την αρχή και δεν θα είχαμε δεύτερο χειρουργείο. Δεν το είδαν εξ αρχής. Η σκωληκοειδίτιδα δε βγαίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Ο πιο άπειρος άνθρωπος το γνωρίζει αυτό. Όχι, όχι είναι όλα λάθος ,όλα λάθος από την αρχή!» είπε για το νοσοκομείο της Σαντορίνης.