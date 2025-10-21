Σαντορίνη: 25χρονη κατάπιε κουτάλι και μεταφέρθηκε με πλοίο της γραμμής στο ΠΑΓΝΗ

Στη Σαντορίνη σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όταν μια 25χρονη γυναίκα κατάπιε κατά λάθος ένα κουταλάκι του γλυκού, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα.

Έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα παρουσίασε αρχικά η νεαρή γυναίκα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σαντορίνης. Όμως, σύμφωνα με όσα γράφει το Patris.gr, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της σε νοσοκομείο της Κρήτης γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ακτινολογικές εξετάσεις.

Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται η 25χρονη, παρά την ταλαιπωρία και τον πόνο. Έχει πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον, περπατάει και συνοδεύτηκε από τα συγγενικά της πρόσωπα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς της. Όταν έφτασε στο λιμάνι του Ηρακλείου, την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

Σε σειρά εξετάσεων θα προχωρήσουν οι γιατροί ώστε να αποκτήσουν σαφή εικόνα για την κατάσταση της υγείας της και να αποφασίσουν την αντιμετώπιση του περιστατικού.