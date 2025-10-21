Πώς μια τουρίστρια τρόλαρε τη βροχή στο νησί της Σαντορίνης (Βίντεο)

Η Σαντορίνη είναι γνωστή για τα εντυπωσιακά της ηλιοβασιλέματα, τα λευκά της σπίτια και το μαγευτικό τοπίο της — όχι όμως για τις βροχές της. Ωστόσο, η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί μετέτρεψε τα γραφικά σοκάκια του σε μικρά ποτάμια, προσφέροντας ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Μέσα σε αυτή την αναπάντεχη αναστάτωση, μια νεαρή τουρίστρια αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον καιρό με… χιούμορ. Αντί να αφήσει τη βροχή να της χαλάσει τη διάθεση, φόρεσε το μαγιό της, κάθισε μέσα σε ένα από τα μικρά «ποτάμια» που σχηματίστηκαν στα σοκάκια και άρχισε να απολαμβάνει τη στιγμή σαν να ήταν σε πισίνα!

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο σύντομα έκανε τον γύρο των social media, προκαλώντας κύμα σχολίων και γέλιου. Πολλοί χρήστες σχολίασαν θετικά τη στάση της, λέγοντας πως «έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή — με χαμόγελο, ακόμα κι όταν βρέχει».

Παρά τη φαιδρότητα του στιγμιότυπου, η βροχή προκάλεσε αρκετά προβλήματα στο νησί, με τα νερά να κατακλύζουν δρόμους και αυλές. Ωστόσο, η τουρίστρια αυτή φαίνεται πως βρήκε τον πιο… απρόσμενα θετικό τρόπο να «τρολάρει» τη βροχή και να χαρίσει μια ανάσα γέλιου σε όλους όσοι παρακολούθησαν το βίντεο.

Δες το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου παρακάτω: