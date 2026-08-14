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ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Τραυματίστηκε 31χρονος από πτώση στις πηγές της Γριάς Βάθρας

Στο σημείο Κουργιάτ

Σαμοθράκη: Τραυματίστηκε 31χρονος από πτώση στις πηγές της Γριάς Βάθρας
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Ένας άνδρας 31 ετών τραυματίστηκε χθες βράδυ μετά από πτώση του από βράχο στο σημείο Κουργιάτ στην περιοχή των Πηγών της Γριάς Βάθρας στη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, ο άνδρας κάλεσε στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» ενώ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Αμέσως κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, οι οποίοι εντόπισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο απ’ όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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