Παγκράτι: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 13-8-2026 από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή του Παγκρατίου, -2- αλλοδαποί ηλικίας 42 και 28 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης στην περιοχή του Παγκρατίου, εντόπισαν μεσημβρινές ώρες της 13-8-2026 τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

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Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν τοποθετημένα σε κούτες εντός του οχήματος -2.076- λαθραία πακέτα τσιγάρα.

Επιπλέον, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -690- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.