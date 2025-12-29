Σάμος: Μία σορός γυναίκας εντοπίστηκε σε ακτή

Μόνο μία σορός γυναίκας εντοπίστηκε τελικά στην ακτή της περιοχής «Κουρουντερέ» στη Σάμο, ενώ, σύμφωνα με την προανάκριση του τοπικού λιμεναρχείου, δεν προκύπτει ύπαρξη άλλων αγνοουμένων από την προσγιάλωση πνευστής λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ενημερώθηκε η λιμενική Αρχή για την προσάραξη της λέμβου στην περιοχή.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στη θάλασσα και την ξηρά, με τη συμμετοχή πλοίου ανοιχτής θαλάσσης και περιπολικών σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικού σκάφους με στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Σάμου, καθώς και δυνάμεων της λιμενικής αρχής και της αστυνομικής διεύθυνσης Σάμου, με συνδρομή κλιμακίου της FRONTEX από ξηράς.

Κατά τις χερσαίες έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 40 αλλοδαποί (11 άνδρες, 10 γυναίκες και 19 ανήλικοι), οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου. Παράλληλα, κοντά στην ημιβυθισμένη πνευστή λέμβο, στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης εντόπισαν τη σορό γυναίκας, η οποία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Για την υπόθεση συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αφγανιστάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες ως ο διακινητής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών από την οποία επήλθε θάνατος προσώπου, καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καταστράφηκε.