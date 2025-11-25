Σαλαμίνα: Βίντεο με τη διαφυγή της 46χρονης μετά τη δολοφονία της πεθεράς της – «Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή»

Στο φως ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της διαφυγής της 46χρονης μετά τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του MEGA φαίνεται η στιγμή που το όχημα της 46χρονης αποχωρεί από το σημείο της στυγερής δολοφονίας της πεθεράς της μέσα στο σπίτι της.

«Οδηγήθηκα στη δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Αφού τη χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου» φέρεται να ανέφερε η 46χρονη.

Σαλαμίνα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την υπόθεση

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της, το βράδυ της Τρίτης 25/11 ανέφερε: «Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Σαλαμίνα: «Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή» λέει η κόρη της 75χρονης

«Είμαι στο ψυχιατρικό τμήμα με τον αδερφό μου. Δεν είμαστε καλά. Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή και πήγαμε στη ΓΑΔΑ. Παρασκευή έγινε ο φόνος, τη Δευτέρα πήγαμε στη ΓΑΔΑ για κατάθεση και εγώ και η κόρη μου» ανέφερε από την πλευρά της η κόρη της 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε τόσο άγρια.

«Την υποψιαζόμουν γενικά γιατί δεν με φώναξε νωρίς, γιατί… αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου. Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έκανε την προσευχή της, το έχω μάθει και εγώ, από άλλους το έμαθα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά.

Γενικά, ψαχνόμασταν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήτανε πολύ οκ γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν» είπε μιλώντας στο Live News για να προσθέσει:

«Εμείς σαν οικογένεια αυτήν την στιγμή θρηνούμε δύο ανθρώπους, έναν στο χώμα και έναν στη φυλακή. Έχει κλείσει η διαδικασία, έχει βρεθεί ο ένοχος, η Δικαιοσύνη θα μιλήσει και ο Θεός ξέρει. Δεν υπάρχει οργή, υπάρχει μόνο θλίψη για τα γεγονότα που έχουν συμβεί».