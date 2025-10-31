Σαλαμίνα: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της δολοφονίας της 75χρονης στο σπίτι της – Τους έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σαλαμίνας, μετά την άγρια δολοφονία μιας 75χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της από ληστές το απόγευμα της Παρασκευής 31/10.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών, οι οποίοι μπήκαν από ένα παράθυρο στο σπίτι της άτυχης γυναίκας και τη σκότωσαν, χτυπώντας τη με μπουκάλι στο κεφάλι.

Μάλιστα, σε αυτό φαίνεται να έχουν βοηθήσει κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τους ληστές να σπάνε το παράθυρο του σπιτιού και να μπαίνουν στο σπίτι, δολοφονώντας την 75χρονη γυναίκα που ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι από την κόρη της, η οποία ενημέρωσε τις Αρχές. Η 75χρονη φέρει τραύματα στο κεφάλι, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.