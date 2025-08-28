Σαλαμίνα: Συνελήφθη ο άνδρας που προκάλεσε τη φωτιά – Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 27/8 στην περιοχή Βρωμοπούσι στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο εν λόγω άνδρας έριχνε βεγγαλικά κατά τη διάρκεια πάρτι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά έφτασε μέχρι τις αυλές σπιτιών, ενώ υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, προκειμένου να μην πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Μάλιστα, στις 21.45 ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Βασιλικά να είναι σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.