Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας – Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα στις 21:05 στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.
Η φωτιά εξελισσόταν σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ σπιτιών, ωστόσο πλέον έσβησαν όλα τα μέτωπα.
Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025
Ήχησε το 112
Λίγο πριν τις 22:00 ήχησε το 112 για ετοιμότητα των πολιτών στην περιοχή.
«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη Λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
