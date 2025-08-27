Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας – Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα στις 21:05 στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.

Η φωτιά εξελισσόταν σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ σπιτιών, ωστόσο πλέον έσβησαν όλα τα μέτωπα.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Ήχησε το 112

Λίγο πριν τις 22:00 ήχησε το 112 για ετοιμότητα των πολιτών στην περιοχή.

«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη Λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.