Σαλαμίνα: Στο κηδειόχαρτο της 75χρονης το όνομα της νύφης και δολοφόνου της – Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο

Το όνομα της καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, στο σημείο που είναι τα ονόματα των τέκνων, αναγραφόταν στο κηδειόχαρτο, που βρίσκεται ακόμα κολλημένο στη γειτονιά, της 75χρονης γυναίκας που έχασε μαρτυρικά τη ζωή της στα χέρια της 46χρονης νύφης της, στη Σαλαμίνα.

Αυτό δείχνει ότι αν και υπήρχαν υποψίες της οικογένειας για κοντινό πρόσωπο, δεν θεωρούσαν ότι ήταν τόσο κοντινό.

Η κατηγορούμενη, όπως δήλωσε και στο DEBATER η δικηγόρος της οικογένειας, ήταν ανάμεσα στην οικογένεια ενώ είχε διαπράξει την δολοφονία και μάλιστα αναζητούσε και η ίδια τον δολοφόνο της πεθεράς της για έναν ολόκληρο μήνα. Μάλιστα, στην κηδεία έκλαιγε γοερά, ώστε να μην αντιληφθεί κανείς το ένοχο μυστικό της.

Το σοκ στην οικογένεια, ιδίως για τον γιο του θύματος και σύζυγο της δράστη, είναι τεράστιο. Μάλιστα, μόλις έμαθε ποια σκότωσε τη μητέρα του κατέρρευσε και χρειάστηκε να μπει στο ψυχιατρείο.

“Δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της” φέρεται να μονολογούσε.