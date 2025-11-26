Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της – Στο ψυχιατρείο ο σύζυγός της

Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια της 75χρονης στη Σαλαμίνα που δολοφονήθηκε από την ίδια της τη νύφη, όπως αποδείχθηκε μετά από αστυνομική έρευνα, με την 46χρονη καθ’ ομολογίαν δολοφόνο να φτάνει στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά το πρωί της Τετάρτης.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συνοδεία της αστυνομικού που συνόδευε την Ειρήνη Μουρτζούκου κατά τη μεταφορά της στα δικαστήρια της Πάτρας.

Η κατηγορούμενη, που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, θα περάσει την πόρτα του γραφείου του Ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Η 46χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και ενδοοικογενειακή βία.

Στο ψυχιατρείο ο σύζυγος της 46χρονης

Ακόμα πιο δραματική τροπή πήρε η στυγερή δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της, καθώς ο γιος του θύματος μη μπορώντας να αντέξει το σοκ, εισήχθη στο ψυχιατρείο.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας που είναι σε τραγική ψυχολογική κατάσταση, κατέρρευσε μόλις έμαθε από τις αστυνομικές αρχές ότι συνελήφθη η σύζυγός του για τον φόνο της μητέρας του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική.

“Δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της” φέρεται να μονολογούσε.

Η 75χρονη, όπως έχει προκύψει από την έρευνα και την ιατροδικαστική εξέταση, μαρτύρησε στα χέρια της νύφης της, ενώ οι τελευταίες στιγμές της έχουν καταγραφεί καρέ -καρέ σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών.

Σε αυτό η 75χρονη ακούγεται να εκλιπαρεί για την ζωή της. Μάλιστα, πολλές φορές ακούγεται να λέει τη φράση “αγόρι μου”. Επιπλέον, όταν η άτυχη γυναίκα καταλαβαίνει ότι είναι οι τελευταίες στιγμές της, ακούγεται να ψέλνει το πάτερ ημών.