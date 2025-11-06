Σαλαμίνα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις του γιου της 75χρονης που δολοφονήθηκε από ληστές – “Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάκτες”

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Σαλαμίνα από την άγρια δολοφονία της ηλικιωμένης από ληστές την περασμένη βδομάδα.

Η ηλικιωμένη φαίνεται να πέθανε με μαρτυρικό τρόπο καθώς οι δράστες την δολοφόνησαν βάναυσα αφότου παραβίασαν το σπίτι μπαίνοντας από παράθυρο. «Ήτανε μέσα στο σπίτι μπήκαν κάποιοι και την σκότωσαν!», λέει η κόρη της γυναίκας, για να προσθέσει ο γιος της «Της κόψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες!».

«Είχε βαρύ το τραύμα πίσω στο κεφάλι αυτό το είδα ξεκάθαρα είχε τεράστια χαρακιά στην δεξιά πλευρά του προσώπου της έτσι όπως ήταν κάτω… Αυτοί που μπήκανε είχαν ρόπαλο, αμβλύ αντικείμενο, κατσαβίδι και μαχαίρι», αποκαλύπτει ο γιος της μιλώντας στο STAR.

Οι αρχές εξετάζουν δύο ενδεχόμενα ερευνώντας τη βάναυση δολοφονία της ηλικιωμένης.

Το ένα θέλει να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Και το δεύτερο, οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

«Ήταν η μητέρα μου δίπλα στο κρεβάτι πεσμένη με πολλές κουβέρτες πάνω της γιατί είχανε σηκώσει στρώματα είχαν ανοίξει ντουλάπια είχαν κάνει έναν πανικό τις κηλίδες αίματος κάτω… στους τοίχους», αναφέρει ο γιος.

Σαλαμίνα: Ο ρόλος της οικιακής βοηθού

Απαντήσεις στο μυστήριο της άγριας δολοφονίας της 75χρονης μπορεί να δώσει εν μέρει η οικιακή βοηθός καθώς η ίδια ερχόταν κάποιες μέρες την εβδομάδα για να την φροντίσει.

«Ερχότανε μια κυρία δυο-τρεις φορές τη βδομάδα. Την ξέρουμε 10 χρόνια, η μάνα μου της είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να πω για τη γυναίκα οτιδήποτε αν είναι δυνατόν… Δεν είχαμε όμως όλοι και την καλύτερη άποψη, κακά τα ψέματα…».

«Θα τους βρούμε σίγουρα ότι και να γίνει αν δεν τους βρω δεν θα ησυχάσω!», λέει με τη σειρά της η κόρης της.