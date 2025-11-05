Σαλαμίνα: Σοκάρει η νεκροψία για την 75χρονη που δολοφονήθηκε από ληστές – Είχε τραύματα από ρόπαλο, μαχαίρι και κατσαβίδι

Φρικτός και μαρτυρικός ήταν ο θάνατος της 75χρονης, η οποία έπεσε θύμα ληστείας και δολοφονήθηκε από τους δράστες, πριν φύγουν από το σπίτι της στη Σαλαμίνα την Παρασκευή 31/10.

Σύμφωνα με το πόρισμα της νεκροψίας-νεκροτομής, που αποκάλυψε το ΕΡΤnews, ο θάνατος της ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, στον τράχηλο και στον θώρακα, από χτυπήματα με όργανο τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι.

Με το πόρισμα, δηλαδή, ανατρέπεται η αρχική εικόνα που ήταν για θάνατο από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι.

Αυτό σημαίνει πως οι αδίστακτοι δράστες προτού ληστέψουν την 75χρονη, τη χτύπησαν με μανία σε όλο της το σώμα και τη μαχαίρωσαν, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη. Επίσης, η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Οι αστυνομικοί, που ερευνούν τη σοκαριστική υπόθεση, εξετάζουν δύο σενάρια για τη δολοφονία της 75χρονης.

Το ένα είναι να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν την ηλικιωμένη για λίγα χρήματα και για μερικά κοσμήματα.

Και το δεύτερο σενάριο λέει πως οι δράστες μπορεί να ήταν κάποιοι τους οποίους αναγνώρισε η 75χρονη, καθώς σημειώνεται ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.