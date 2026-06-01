Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: “Αν με χτυπήσεις ξανά θα καλέσω την αστυνομία” – Μαρτυρίες των γειτόνων για τους καυγάδες του 41χρονου με την 39χρονη

Οι γείτονες ήταν αυτοί άκουσαν την 39χρονη μητέρα να φωνάζει βοήθεια τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα και κάλεσαν την αστυνομία η οποία όταν έφτασε στο σημείο βρήκε τον 41χρονο δράστη με αίματα στην μπλούζα του.

Κανείς, όμως, δεν πρόλαβε τη γυναίκα ζωντανή, καθώς όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ο 41χρονος είχε ήδη καταφέρει θανάσιμα τραύματα σε βάρος της χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι που στην συνέχεια φέρεται να το άφησε στο χέρι της νεκρής 39χρονης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αμέσως τον 41χρονο και αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα στο δωμάτιο του διαμερίσματος του καθώς η άτυχη γυναίκα ήταν μέσα σε μία λίμνη αίματος, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την άφιξη της Αστυνομίας στο σημείο, ο 41χρονος δεν άνοιγε την πόρτα, ωστόσο μετά από κάποια ώρα, επέτρεψε στις αρχές την είσοδο στο διαμέρισμα, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν τον ίδιο με κηλίδες αίματος και την 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, χωρίς τις αισθήσεις της, και με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, τόσο από ξυλοδαρμό, όσο και από μαχαιριές.

Την ώρα της δολοφονίας, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία και κοιμόντουσαν. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου και παραμένουν προς το παρόν.

Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίοικοι ανέφεραν ότι από το διαμέρισμα ακούγονταν συχνά φωνές, με γείτονες να είχαν ακούσει τη γυναίκα να λέει πως «αν με ξαναχτυπήσεις, θα καλέσω την αστυνομία». Ο ίδιος στις αρχές ανέφερε ότι ξύπνησε και είδε την σύζυγο του πάνω από το κεφάλι του να κρατάει ένα μαχαίρι με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πάλη μαζί, ενώ παραδέχθηκε ότι την σκότωσε.

Γειτόνισσα της 39χρονης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, εμφανώς σοκαρισμένη και με δάκρυα στα μάτια ανέφερε: «Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο, μου ζήτησε η αδελφή μου να τους πάω ρούχα».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την δολοφονία στην Καλαμάτα

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.