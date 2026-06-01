Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στις Αχαρνές – Επεκτάθηκε σε αυλή εργοστασίου με παλέτες (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση στην οδό Νερατζούλας, στις Αχαρνές, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το parnesnews η φωτιά πέρασε σε αυλή εργοστασίου όπου υπήρχαν αποθηκευμένες παλέτες, ωστόσο άμεσα το συμβάν οριοθετήθηκε.
Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 15 πυροσβέστες και έξι οχήματα καθώς και εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο πριν πλησιάσει εγκαταστάσεις και αποθηκευμένα υλικά.
