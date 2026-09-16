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Θεσσαλονίκη: 33χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες – Απέφυγε έλεγχο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς

Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Θεσσαλονίκη: 33χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες – Απέφυγε έλεγχο κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Με κλεμμένο αυτοκίνητο και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας εντοπίστηκε να κινείται, χθες το απόγευμα, 33χρονος, στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στο ύψος των Ν. Μαλγάρων, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

   Αγνοώντας σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, ο οδηγός, με καταγωγή από την Μολδαβία, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

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   Μετά από καταδίωξη, ο 33χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής.

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