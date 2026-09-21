Μαργαρίτα Παπανδρέου: Στην Ριτσώνα το τελευταίο “αντίο”- Η τέφρα της θα σκορπιστεί στην “αγαπημένη της θάλασσα”

Το τελευταίο “αντίο” στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, είπαν συγγενείς και φίλοι το μεσημέρι της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Κατά τη διάρκειά της τελετής ακούστηκαν τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, της αγαπημένης της τραγουδίστριας.

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Όπως έχει γνωστοποιήσει χθες ο γιος της, Νίκος Παπανδρέου, μετά την αποτέφρωση στη Ριτσώνα, η τέφρα της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα σκορπιστεί «στην αγαπημένη της θάλασσα».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 103 ετών.