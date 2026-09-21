Public: Σπίτι σε τάξη με μία ποικιλία προϊόντων και λύσεων για κάθε νοικοκυριό

Ο Σεπτέμβριος φέρνει πάντα το ίδιο σενάριο: το καλοκαίρι τελειώνει, η ρουτίνα ξαναρχίζει και το σπίτι γίνεται ο πρώτος σταθμός της επιστροφής. Πλυντήρια που δουλεύουν υπερωρίες με πετσέτες παραλίας, σίδερα που περιμένουν υπομονετικά στην άκρη, σκούπες που έχουν να δουν σοβαρή δράση από τον Ιούλιο. Τα Public δίνουν το παρόν σε αυτό το ετήσιο ραντεβού με τη νέα καμπάνια «Σπίτι σε τάξη; Public και είσαι σούπερ εντάξει!», φέρνοντας μία μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων προϊόντων και λύσεων για κάθε νοικοκυριό ακριβώς τη στιγμή που η καθημερινότητα το ζητά.

«Σπίτι σε τάξη; Public. Και είσαι σούπερ εντάξει!»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα Public και Public + home καταστήματα και στο public.gr οι επισκέπτες θα βρουν μια ευρεία γκάμα λύσεων για τη φροντίδα του σπιτιού και των ρούχων, σχεδιασμένων για διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής. Από μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια, πλυντήρια-στεγνωτήρια και στεγνωτήρια, με επιλογές σε χωρητικότητα και λειτουργικότητα, μέχρι λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και οργανωμένη.

Παράλληλα, οι εκατοντάδες επιλογές σε ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες stick και ρομποτικές σκούπες δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να βρουν τη συσκευή που ταιριάζει καλύτερα στον χώρο και τις ανάγκες τους. Γιατί ένα σπίτι απαλλαγμένο από τη σκόνη δεν χρειάζεται να σημαίνει περισσότερη ταλαιπωρία· με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το σκούπισμα γίνεται πιο έξυπνο και το σπίτι παραμένει σε τάξη πιο εύκολα.

Και το σιδέρωμα; Σούπερ εντάξει. Στα Public, οι προτάσεις σε σίδερα και συστήματα σιδερώματος καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και budgets, ολοκληρώνοντας τις λύσεις για τη φροντίδα των ρούχων και του σπιτιού. Όλα συγκεντρωμένα στα Public και Public + home καταστήματα και στο public.gr ώστε ο καθένας να μπορεί να βρει τη λύση που του ταιριάζει. Γιατί όταν οι δουλειές του σπιτιού γίνονται πιο εύκολες, μένει περισσότερος χρόνος για όσα πραγματικά απολαμβάνουμε.

Η εμπειρία Public συμπληρώνεται με ευέλικτες επιλογές πληρωμής και παράδοσης: Public Now Pay Later μέσω Klarna, με έως 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, Snappi Pay Later με έως 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, και το πρόγραμμα FlexPay με έως 36 δόσεις για μεγαλύτερες αγορές. Στην παράδοση, η υπηρεσία Next Day Delivery φέρνει τη νέα συσκευή στην πόρτα την επόμενη ημέρα, ενώ με την υπηρεσία All in One Delivery αναλαμβάνεται απεγκατάσταση, παράδοση και σύνδεση σε μία και μόνη επίσκεψη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όσοι βιάζονται περισσότερο μπορούν να παραλάβουν την online παραγγελία τους μέσα σε 60 λεπτά με το Express Pick Up. Η παλιά συσκευή, δεν μένει πίσω σαν βάρος: τα Public αναλαμβάνουν δωρεάν ανακύκλωση με δωροεπιταγή 30€.

Με την Public επιστροφή €, την Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής και την επέκταση εγγύησης Safetynet να καλύπτουν κάθε αγορά, το μήνυμα των Public είναι ξεκάθαρο: το φθινόπωρο δεν χρειάζεται να ξεκινήσει με άγχος.