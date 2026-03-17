Ρομά πυροβολούν στον αέρα δίπλα σε ανήλικα και ανεβάζουν βίντεο στο TikTok – Δείτε το Iron Dome στο… Μενίδι

Δεν έχουν τέλος τα βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από Ρομά που ανοίγουν πυρ στον αέρα με κάθε είδους όπλο, απολαμβάνοντας την αποδοχή των οικείων τους προσώπων, την ώρα που η αστυνομία δεν μοιάζει ικανή να βάλει τέλος στην αναρχία.

Τις τελευταίες ώρες, ένα τέτοιο βίντεο κάνει τον γύρω του διαδικτύου με τον χιουμοριστικό τίτλο, «iron dome στο Μενίδι». Σε αυτό αποτυπώνεται ένα άτομο το οποίο προσφωνούν ως «σαμουράι λεβέντη», να ανοίγει πυρ στον αέρα με καραμπίνα, ενώ ακριβώς δίπλα του, ένα άλλο άτομο κρατάει μια δεύτερη καραμπίνα και ζητάει σφαίρες από την γυναίκα που καταγράφει σε βίντεο τους πυροβολισμούς.

Το εντυπωσιακό δε, είναι πως οι πυροβολισμοί «πέφτουν» σε ένα στενό δρομάκι, όπου βρίσκεται και ένα ανήλικο κορίτσι που παρακολουθεί τα όσα εξελίσσονται στο σημείο.