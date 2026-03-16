Μπραντ Πιτ: Στο Μενίδι για γυρίσματα ο Χολιγουντιανός σταρ – Οι δύσκολες σκηνές της νέας ταινίας του

Η Ελλάδα φαίνεται πως έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο κινηματογραφικό πλατό για χάρη του Μπραντ Πιτ. Ο κορυφαίος Χολιγουντιανός σταρ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει πραγματική φρενίτιδα στους θαυμαστές του με τις εμφανίσεις του σε διάφορες γωνιές της χώρας, συνεχίζει ακάθεκτος τη δουλειά του.

Μετά τις στάσεις του στην ειδυλλιακή Ύδρα, τη Χαλκίδα, αλλά και σε κεντρικά σημεία της Αθήνας όπως η πλατεία Κοτζιά και η Νέα Μάκρη, η παραγωγή μεταφέρθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, στο Μενίδι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Πρωινού» του ΑΝΤ1, ο Μπραντ Πιτ έφτασε νωρίς το πρωί, γύρω στις 08:30, σε ένα από τα παλαιότερα και πιο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο της χώρας που βρίσκεται στην περιοχή.

Συνοδευόμενος από την προσωπική του ασφάλεια, ο ηθοποιός εισήλθε στον χώρο προκειμένου να γυριστούν μερικές από τις πιο απαιτητικές και τεχνικά δύσκολες σκηνές της νέας του ταινίας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου στούντιο δεν ήταν τυχαία, καθώς προσφέρει τις απαραίτητες υποδομές για σύνθετα εφέ που δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η παραγωγή έχει στήσει μια εντυπωσιακή εγκατάσταση εντός του στούντιο.

Συγκεκριμένα, έχει κατασκευαστεί μια τεράστια και ιδιαίτερα βαθιά πισίνα, μέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί ένα πιστό ομοίωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους. Ο λόγος για αυτόν τον εντυπωσιακό εξοπλισμό είναι η ανάγκη να γυριστεί μια σκηνή μεγάλης θαλασσοταραχής.

Οι τεχνικοί έκριναν πως η κινηματογράφηση σε ανοιχτή θάλασσα θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολα ελεγχόμενη, οπότε τα γυρίσματα εντός του στούντιο ήταν η ιδανική λύση.