Ρόδος: Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 27χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν την Πέμπτη 26/2 οι Αρχές στην Ρόδο.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στον 27χρονο και ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του όπου βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -30,1- γραμμαρίων

«Φιξάκι» κοκαΐνης

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των 470 ευρώ.

Ο δράστης, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.