Ρόδος: Νεκρή 26χρονη Σομαλή – Νοσηλεύεται ένας τρίχρονος

Μια 26χρονη αλλοδαπή, καταγόμενη από τη Σομαλία, διαπιστώθηκε νεκρή κατά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Η νεαρή γυναίκα είχε εντοπιστεί στις 18 Ιανουαρίου στο Φαρμακονήσι από στελέχη του Λιμενικού, μαζί με ακόμη 34 αλλοδαπούς.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας τρίχρονος ανήλικος, επίσης υπήκοος Σομαλίας, ο οποίος βρίσκεται στην Παιδιατρική Κλινική, συνοδευόμενος από τον πατέρα του.

Οι υπόλοιποι 32 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι Λακκί της Λέρου, με τη βοήθεια σκάφους της FRONTEX και περιπολικού του Λιμενικού Σώματος, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Για τις συνθήκες του περιστατικού έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Λιμεναρχείο Λέρου.