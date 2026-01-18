Εντοπισμός αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι

Στον εντοπισμό 35 αλλοδαπών στη νήσο Φαρμακονήσι προχώρησε η ελληνική Ακτοφυλακή, υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ Αεροδιακομιδών, με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεταξύ των ατόμων που εντοπίστηκαν, μία γυναίκα και ένα ανήλικο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή ιατρικής φροντίδας.