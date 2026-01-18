Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι

Γυναίκα και ανήλικος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Εντοπισμός αλλοδαπών στο Φαρμακονήσι
DEBATER NEWSROOM

Στον εντοπισμό 35 αλλοδαπών στη νήσο Φαρμακονήσι προχώρησε η ελληνική Ακτοφυλακή, υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ Αεροδιακομιδών, με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μεταξύ των ατόμων που εντοπίστηκαν, μία γυναίκα και ένα ανήλικο μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή ιατρικής φροντίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ