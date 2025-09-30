Ρόδος: Ληστές ξυλοκόπησαν χρυσοχόο και άρπαξαν κοσμήματα – Πίστευα ότι θα πεθάνω» (Βίντεο)

Ένας χρυσοχόος στη Ρόδο έζησε στιγμές τρόμου, διότι εισέβαλλαν στο χρυσοχοείο που διατηρεί δύο ληστές, τον έκλεψαν και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Σοκ προκάλεσε η εικόνα του, καθώς ο χρυσοχόος από δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με τα χτυπήματα να είναι εμφανή στο πρόσωπο και το σώμα του 56χρονου.

Μιλώντας στο Live News ο άνδρας μίλησε για τη νύχτα τρόμου που έζησε. «Πήρα το ασθενοφόρο και έλεγα ‘ελάτε θα πεθάνω’.

Πίστευα ότι είχα εσωτερική αιμορραγία.

Έχανα από τα αυτιά μου αίμα, από τη μύτη. Πήρα την κόρη μου τηλέφωνο, τον γιο μου, τους έλεγα ότι θα πεθάνω».

Το χρονικό της ληστείας στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:30 της Κυριακής (28/09). Έξω από την επιχείρηση του βρισκόταν ο 56χρονος, όταν δέχθηκε επίθεση ξαφνικά από δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες από σιλικόνη.

«Αυτοί μου την είχαν στημένη, με άρπαξε ένας από τον λαιμό. Με το που πήγα, με άρπαξε ένας από τον λαιμό, με έριξε κάτω και για 5 λεπτά μου ρίχνανε 50 μπουνιές και 15 κλωτσιές με τα παπούτσια στη μούρη και μου έβαλαν μία πετσέτα στο πρόσωπο να μην μπορώ να αναπνεύσω. Θα είχα πεθάνει, θα είχα πάθει ανακοπή».

Όσο ο ένας ληστής τον χτυπούσε με μπουνιές και κλωτσιές, ο δεύτερος άρπαζε κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τον ιδιοκτήτη να λέει στο MEGA πως η λεία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.

«Στοιχίζουν 800.000 – 900.000 ευρώ. Δεν ξέρω να τα υπολογίσω. Με καταστρέψανε. Μου έλεγαν είσαι ασφαλισμένος μην σε νοιάζει και τους έλεγα ανασφάλιστος είμαι, αλλά αφήστε με ζωντανό. Με καταστρέψανε, τελείωσε, δεν υπάρχει».

“Καπνός” έγιναν στη συνέχεια οι ληστές. Ο χρυσοχόος αιμόφυρτος κάλεσε βοήθεια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρόδου.

«Είμαι σε χάλι μαύρο εντελώς. Εδώ ο λαιμός μου, με είχαν πιάσει από εδώ να με πνίξουν. Στο νοσοκομείο τούς είπα να μου βάλουν κάτι μέσα στην ενδοφλέβια αλλιώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τα μάτια μου χθες δεν ανοίγανε, φοβόμουν μην πάθω εσωτερική αιμορραγία και πεθάνω».

«Φορούσαν μάσκες. Δεν είδα καθόλου τα πρόσωπά τους. 40 χρόνια δουλειάς, τώρα στα σκουπίδια».

Έχει ξεκινήσει η ασφάλεια Ρόδου έρευνες και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των ληστών.