Δροσιά: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον δράστη της επίθεσης- Αναζητείται η Ρουμάνα πρώην σύντροφος του 38χρονου

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης της επίθεσης στη Δροσιά επιτίθεται στο 38χρονο θύμα του.

Όπως έγαρφε το DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 06.20 της Τρίτης (30.09), όταν ο δράστης έστησε ενέδρα στο θύμα του έξω από το σπίτι που μένει στην περιοχή της Δροσιάς. Ο δράστης άνοιξε πυρ τρεις φορές με το θύμα να προσπαθεί να ξεφύγει, ωστόσο o πιστολέρο τον εντόπισε οκτώ λεπτά αργότερα και τον πυροβόλησε άλλες τέσσερις φορές.

Στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega και η εκπομπή «Live News» φαίνεται ο δράστης της επίθεσης ελάχιστα λεπτά μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, ενώ, στο σημείο οι αστυνομικοί εντόπισαν τρεις κάλυκες.

«Γύρω στις 6:20 ήτανε, 6:30, θα σας γελάσω για την ώρα, άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Ο ένας στην αρχή μεμονωμένος, ο πρώτος, και άκουσα “βοήθεια”», ανέφερε στην ίδια εκπομπή γειτόνισσα του 38χρονου.

Αναζητείται η Ρουμάνα πρώην σύντροφός του

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα από την κατάθεση που έδωσε το θύμα στις Αρχές, οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται στον σύντροφο της πρώην κοπέλας του 38χρονου, με τον οποίο έχουν φέρει στον κόσμο ένα παιδί.

Το επικρατέστερο σενάριο για τα κίνητρα της επίθεσης έχει να κάνει με τη διαμάχη που είχε ο 38χρονος με την πρώην σύντροφό του, που κατάγεται από τη Ρουμανία, για την επιμέλεια του παιδιού τους. Παράλληλα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ίδια να κρύβεται μαζί με τον φερόμενο δράστη της επίθεσης.