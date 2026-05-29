Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ

Οι ταξινομήσεις νέων επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 4,2% τον Απρίλιο του 2026 από την αρχή του έτους, το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία ήταν 19,7%

Τον Απρίλιο του 2026, σε σχέση με την αρχή του έτους (YTD), οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 4,2%, παρά τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς παράγοντες που εντείνουν την αβεβαιότητα και τους κινδύνους ύφεσης.

Η αγορά συνέχισε να επωφελείται από την ισχυρή καταναλωτική ζήτηση για μια σειρά ηλεκτρικών τεχνολογιών, υποστηριζόμενη από νέα και αναθεωρημένα φορολογικά οφέλη και προγράμματα κινήτρων σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, ενώ το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 19,7%. Εν τω μεταξύ, τα plug-in υβριδικά κατέλαβαν το 9,6% της αγοράς.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας

Μέχρι τον Απρίλιο του 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 19,7% της αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από 15,3% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 38,2% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών στην ΕΕ. Επιπλέον, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 30,2%, από 38,1%.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, ταξινομήθηκαν 746.899 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 19,7% της αγοράς της ΕΕ. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσώπευαν το 64% όλων των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη: η Ιταλία (+73,1%), η Γαλλία (+48,2%) και η Γερμανία (+41,3%). Αντίθετα, το Βέλγιο (+1,1%) παρουσίασε υποτονική ανάπτυξη.

Τα στοιχεία του Απριλίου 2026 από την αρχή του έτους έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 1.447.864 μονάδες, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη στην Ιταλία (+25,5%) και την Ισπανία (+19,7%), με τη Γερμανία (+6,6%) και τη Γαλλία (+2,3%) να συνεισφέρουν επίσης θετικά. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 38,2% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων plug-in-hybrid συνέχισαν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 364.067 μονάδες τον Απρίλιο του 2026 από την αρχή του έτους. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ιταλία (+99,2%), η Ισπανία (+64,3%) και η Γερμανία (+17,6%). Επομένως, τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα plug-in-hybrid αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,6% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 7,9% την ίδια περίοδο το 2025.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Μέχρι το τέλος Απριλίου 2026, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 17,7%, με μειώσεις σε όλες τις μεγάλες αγορές. Η Γαλλία κατέγραψε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 36,6%, ενώ και άλλες βασικές αγορές παρουσίασαν διψήφιες μειώσεις: Ισπανία (-18,6%), Ιταλία (-18%) και Γερμανία (-17,2%).

Με 854.843 νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 22,5% από 28,5% τον Απρίλιο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική της τάση, αν και με βραδύτερο ρυθμό, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατά 16,1% και να αντιπροσωπεύουν το 7,7% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων.