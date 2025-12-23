Ρόδος: Έκαναν αγιασμό σε ζωάκια παρουσία του Μητροπολίτη – Η σπάνια κίνηση που συγκινεί (pics)

Μια ενέργεια που στις ημέρες μας την βλέπεις σπάνια έγινε στο νησί του Ήλιου. Στη θεία λειτουργία χοροστάτησε μάλιστα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κυρίλλος που τέλεσε και ο ίδιος τον αγιασμό των ζώων.

Όπως δηλώνει στο DEBATER η Πρόεδρος του συλλόγου φιλοζωικής Ρόδου, Στεφανία Παπακωνσταντίνου: «Η σημερινή ημέρα στη Ρόδο αποτελεί ένα βαθιά συμβολικό και ελπιδοφόρο μήνυμα για την κοινωνία μας. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας για τον Αγιο Μοδεστο, Προστάτη των Ζώων, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη στοργή και τη φροντίδα της Εκκλησίας προς όλα τα πλάσματα της Δημιουργίας του Θεού.

Η Ορθόδοξη πίστη μας διδάσκει ότι ο σεβασμός προς τη ζωή είναι αδιαίρετος. Άνθρωποι και ζώα συνυπάρχουμε μέσα στο ίδιο δημιούργημα, και η αγάπη προς τους πιο αδύναμους αποτελεί έμπρακτη έκφραση του χριστιανικού ήθους. Η Εκκλησία, μέσα από αυτή τη λειτουργία, έστειλε ένα καθαρό μήνυμα αγάπης, ευθύνης και συμπόνιας.

Θα ήθελα να εκφράσω από καρδιάς τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο, ο οποίος άνοιξε την αγκαλιά του και στήριξε αυτή την πρωτοβουλία, δίνοντας ένα φωτεινό παράδειγμα. Η στάση του αποδεικνύει ότι η Εκκλησία μπορεί και οφείλει να στέκεται δίπλα σε κάθε πλάσμα, μεταφέροντας το μήνυμα της αγάπης και του σεβασμού προς τη ζωή.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία ζώων που υπηρετούν τον άνθρωπο καθημερινά, των σκύλων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος υπενθυμίζοντάς μας τον πολύτιμο ρόλο που έχουν στη ζωή και την ασφάλειά μας.

Την παράσταση έκλεψαν τα δύο μικρά κατσικάκια από τη Φάρμα Ρόδου καθώς και τα άλογα και το πόνυ από τον Ιππικό Όμιλο Κάδμος.

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια περίοδος αγάπης και προσφοράς, οφείλουμε να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα ζώα δεν είναι δώρα. Είναι ζωντανές ψυχές που χρειάζονται φροντίδα, υπευθυνότητα και δέσμευση ζωής. Η υιοθεσία ενός ζώου πρέπει να είναι συνειδητή επιλογή και όχι παρορμητική απόφαση των γιορτών.

Ως Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου, καλούμε την κοινωνία να στρέψει το βλέμμα της στα αδέσποτα ζώα του τόπου μας και να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η υιοθεσία ενός αδέσποτου δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης, είναι πράξη πολιτισμού και ευθύνης.

Γιατί ο τρόπος που φερόμαστε στα πιο αδύναμα πλάσματα αντικατοπτρίζει τις αξίες και την ανθρωπιά μας», καταλήγει.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες: